Posted on by

كوردستان تكشف حقيقة رفع مبلغ استصدار الجواز ثمانية أضعاف

اعلنت مديرية جوازات اربيل في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، ان الانباء التي انتشرت في الاونة الاخيرة حول رفع سعر صك اصدار الجواز العراقي غير صحيحة.
وجاء في بيان لاعلام وعلاقات مديرية جوازات اربيل انها تبلغ المواطنين ان دعاية انتشرت منذ مدة بين الناس، حول ان سعر صك استصدار الجواز العراقي ارتفع من 25 الف دينار الى 200 الف دينار عراقي، مبينا ان هذا الخبر بعيد عن الحقيقة.
واضاف البيان ان سعر 25 الف دينار باق ولم يطرأ عليه اي تغيير، مشددا على انه في حال حدوث اي تغيير في معاملة الجوازات فان المديرية هي التي ستقوم بابلاغ المواطنين بشكل رسمي.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close