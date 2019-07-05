مبعوث الرئيس الفرنسي يبحث مع بارزاني سبعة محاور بينها استمرار دعم كوردستان

اعلنت فرنسا استمرار جعمها لاقليم كوردستان، خلال اجتماع بين رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، مع الممثل الخاص للرئيس الفرنسي لشؤون سوريا والعراق فرانسوا سنود والقنصل الفرنسي العام في الاقليم دومينيك ماس والوفد المرافق.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم، ان الاجتماع عقد قبل ظهر اليوم الخميس في اربيل وعبر بارزاني خلاله، عن الشكر لفرنسا ورئيسها للدعم والمساعدات المستمرة لاقليم كوردستان وخصوصا في في المراحل الصعبة، مشددا على زيادة تقدم العلاقات بين الاقليم وفرنسا في جميع المجالات.

وكانت مناقشة الاوضاع في سوريا والمساعي الدولية لمعالجة ازمة ذلك البلد واعادة الاستقرار اليه ونشر السلام واخر التطورات في المنطقة والعملية السياسية في اقليم كوردستان، محاور اخرى في الاجتماع.