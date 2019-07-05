Posted on by

مبعوث الرئيس الفرنسي يبحث مع بارزاني سبعة محاور بينها استمرار دعم كوردستان

اعلنت فرنسا استمرار جعمها لاقليم كوردستان، خلال اجتماع بين رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، مع الممثل الخاص للرئيس الفرنسي لشؤون سوريا والعراق فرانسوا سنود والقنصل الفرنسي العام في الاقليم دومينيك ماس والوفد المرافق.
وجاء في بيان لرئاسة الاقليم، ان الاجتماع عقد قبل ظهر اليوم الخميس في اربيل وعبر بارزاني خلاله، عن الشكر لفرنسا ورئيسها للدعم والمساعدات المستمرة لاقليم كوردستان وخصوصا في في المراحل الصعبة، مشددا على زيادة تقدم العلاقات بين الاقليم وفرنسا في جميع المجالات.
وكانت مناقشة الاوضاع في سوريا والمساعي الدولية لمعالجة ازمة ذلك البلد واعادة الاستقرار اليه ونشر السلام واخر التطورات في المنطقة والعملية السياسية في اقليم كوردستان، محاور اخرى في الاجتماع.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close