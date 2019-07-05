مجاني وقانوني واون لاين: برنامج رياضيات حديث للطلاب والمعلمين

إيهاب مقبل

ماثماتيكا ولفرام، وهو هو أحد برامج الكمبيوتر الهامه، ويحتوى على العديد من الأوامر التي تغطي معظم الفروع الدقيقة في الرياضيات، كما يستخدم فى العديد من المجالات كالفيزياء والهندسة والعلوم الاجتماعية وغيرها.

تم اقتراح فكرة البرنامج في البداية من قبل عالم الرياضيات البريطاني ستيفن ولفرام، وتم تطويره من قبل فريق من الرياضياتيين والمبرمجين، قام ولفرام بنفسه بتجميعهم وقيادتهم. يتميز البرنامج عن بعض البرامج الأخرى بقدراته التحليلية التي تمكن مثلا من اختزال بعض المعادلات الرياضياتية الشيء الذي لا يمكن عمله في البرامج الأخرى. ويوفر البرنامج حلولًا دقيقةً جدًا، ويزود المُستخدِم بالخصائص والرسوم التوضيحية، وكل ذلك يحدث في ثواني قليلة. واليوم، بمقدور الطلاب، وكذلك المعلمين، استخدام البرنامج أون لاين من موقعه الرسمي باللغة الإنجليزية، وبطريقة قانونية ومجانية دون تحمل أية تكاليف: https://www.wolframalpha.com/

مثال على المعادلات: (لحفظ رموز البرنامج في المستطيل الأصفر):

https://www.wolframalpha.com/input/?i=x%5E3+%2B+x%5E2+-+3*x+%3D+5%2F4

مثال على الدوال (لحفظ رموز البرنامج في المستطيل الأصفر):

https://www.wolframalpha.com/input/?i=f(x)+%3D+x%5E3+%2B+x%5E2+-+4*x+%2B3

وكذلك دالتين:

https://www.wolframalpha.com/input/?i=f(x)%3Dx%5E2+and+f(x)%3D+x

مثال على اللوغارتيمات (لحفظ رموز البرنامج في المستطيل الأصفر):

https://www.wolframalpha.com/input/?i=log2(x)

مثال على الهندسة (لحفظ رموز البرنامج في المستطيل الأصفر):

https://www.wolframalpha.com/input/?i=area+of+a+circle+with+radius+5

مثال على استخدام التفاضل (لحفظ رموز البرنامج في المستطيل الأصفر):

https://www.wolframalpha.com/input/?i=derivative+of+x%5E4+sin+x

مثال على استخدام التكامل (لحفظ رموز البرنامج في المستطيل الأصفر):

https://www.wolframalpha.com/input/?i=integrate+cos%5E2x+from+0+to+2pi

مثال على المصفوفات (لحفظ رموز البرنامج في المستطيل الأصفر):

https://www.wolframalpha.com/input/?i=eigenvalues+%7B%7B4,1%7D,%7B2,-1%7D%7D

مثال على المتسلسلة (لحفظ رموز البرنامج في المستطيل الأصفر):

https://www.wolframalpha.com/input/?i=sum+of+1%2Fn%5E2

وغيرهم الكثير.