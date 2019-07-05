مرور الاتحادية تصدر توضيحاً بشأن توقف تسجيل مركبات كوردستان

اصدرت مديرية المرور العامة في الحكومة الاتحادية، يوم الخميس، توضيحاً بشأن توقف تسجيل مركبات تحمل ارقام محافظات كوردستان.

وقالت المديرية في بيان انه “فق ما ورد يوم امس من نشر خبر مفاده المرور العامة توقف تسجيل المركبات الشمالية، فعليه وجب تبيان القرار رقم (13) لسنة 2019 الصادر من مجلس الوزراء الموقر والذي ينص على إيقاف العمل بالفقرة الثانية من القرار (68) لسنة 2016 الخاص بإعادة تسجيل المركبات المسجلة في الإقليم الى المحافظات الغير مرتبطة بالإقليم بعد الاتفاق المبرم مابين الحكومة المركزية والإقليم وعبر ممثلي دائرة المرور للطرفين على تحويل الملكية لأي مواطن عراقي مهما كان محل سكناه يعني اصبح بأمكان اي مواطن ان يشتري مركبة مسجلة في مرور (أربيل، سليمانية، دهوك) ان تتحول السنوية باسمه مباشرة دون اللجوء الى اجراء وكالة”.

واضاف ان “الفقرة الثانية من قرار (13) لسنة 2019 والذي سيطبق لاحقا بعد الاتفاق مع وزارة المالية حول إمكانية (نقل قيد المركبة المسجلة في الإقليم الى مرور محافظة اي مواطن يسكن في محافظات العراق كافة) اي ستكون المعاملة اسهل بكثير من اعادة تسجيلها كما كان سابقا وأيضا سيخفف على كاهل صاحب المركبة من خلال تبسيط الإجراءات، حيث كان المبلغ سابقا لمن يروم تحويل المركبة الإقليم الى محل سكناه تقتضي مراجعة الكمرك ودفع الرسم الكمركي وبعدها شراء الرقم من المشروع الوطني، اما الان ستكون معاملة نقل الملكية اقل تكلفة بكثير والسنوية تصدر باسم اي مواطن”.