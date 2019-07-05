مسابقة أديب المهجر 2019

فتح الباب لتلقى مشاركات للمسابقة العالمية أديب المهجر تحت رعاية موقع المغتربون

قررت اللجنة المنظمة للمسابقة الأدبية العالمية الكبرى ( أديب المهجر ) فتح باب القبول للمسابقة في دورتها الثالثة في مجالات الشعر والنثر والقصة القصيرة والمقال

شروط المسابقة

أن يكون المتقدم من أبناء أحدى الدول العربية أو ناطقا باللغة العربية ويعيش خارج وطنه

( يسمح بمشاركة الادباء المقيمين في اوطانهم بشرط الكتابة عن الاغتراب والهجرة )

يفضل ان يكون العمل يعبر عن حالة أو تجربة عن الهجرة والاغتراب .

القصيدة الشعرية لا تتعدي 10 أبيات .

القصة القصيرة لا تتعدي 100 كلمة النثر

والمقال لا يتعدى ١٥٠ كلمة

يسمح للمتسابق المشاركة في كل فروع المسابقة

تنشر المشاركات في الصقحة الادبية لموقع المغتربون http://www.almoghtribon.net وصفحة الموقع بالفيسبوك https://www.facebook.com/Almoghtrbon/

ويتم اعطاء جائزة اضافية عن الجمهور للمشاركة التي تحوز علي اكثر مشاركات وتعليقات ولايكات

ترسل المشارك العمل داخل الرسالة وليس في ملف او وورد الى ادارة الموقع علي ايميل almoghtribon@outlook.com مصحوبا باسمه كاملا وعنوانه وايميله ورقم تليفونه وجنسيته ودولة الاقامة الحالية