مقتل واصابة 130 عتالا على الحدود الايرانية مع اقليم كوردستان خلال النصف الاول لـ2019

اعلنت منظمة (هنگاو=الخطوة) المدافعة عن حقوق الانسان، اليوم الخميس، ان الستة الاشهر الاولى من العام الحالي 2019 شهدت مقتل واصابة عتالا وكاسبا كورديا على حدود كوردستان، لافتة الى ان 70% من هؤلاء الضحايا اصابتهم اطلاقات مباشرة من قبل القوات الايرانية.

ونشرت المنظمة احصاءاتها للاشهر الستة الماضية من العام الحالي، واظهرت ان 130 عتالا كورديا على الحدود الكوردستانية سقطوا ضحايا ما بين قتيل وجريح، مبينة ان 39 شخصا منهم قوا نحبهم واصيب 91 اخرين بجروح مختلفة.

واضافت الاحصائيات ان اغلب العتالين قتلوا وجرحوا في حدود في محافظة ارومية، مبينة ان من بين القتلى ثلاثة مراهقين اعمارهم تقل عن 18 عاما.

واشارت الاحصاءات الى ان اطلاق النار المباشر كان 91 حالة ادى الى قتل 19 شخصا وجرح 72 اخرين اي ما يشكل 70% من المجموع الكلي للضحايا.

اما بالنسبة الى ضحايا الحوادث الطبيعية فقد كانوا 31 شخصا 19 قتيلا و12 جريحا اي ما يشكل 24% من مجموع الحالات.

اما ضحايا الالغام فكانوا 8 وهم قتيل واحد و8 جرحى اي ما يشكل 6% من مجموع الحالات.

وكشفت الاحصاءات عن التوزيع الجغرافي للضحايا حسب المحافظات التي ينحدرون منها وهي كما ياتي:

محافظة ارومية: 76 حالة 23 قتيلا و53 جريحا

محافظة سنندج: 43 حالة 14 قتيلا و29 جريحا

محافظة كرمنشاه: 11 حالة وهم قتيلان و 9 جرحى.