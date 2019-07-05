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وزارة عراقية تفتح تحقيقا بحادثة ابتزاز وتحرش بمحامية

اعلن مكتب المفتش العام لوزارة المالية يوم الخميس عن فتح تحقيق بحادثة ابتزاز وتحرش بمحامية في الهيئة العامة للضرائب.

وذكر بيان صادر عن مكتب المفتش اليوم، انه انتشر موخراً عبر صفحات التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوتياً لمكالمة هاتفية بثتها احدى القنوات الفضائية تتضمن قيام موظف في الهيئة العامة للضرائب بابتزاز وتحرش بإحدى المحاميات اثناء مراجعتها للهيئة المذكورة”.

واوضح البيان انه “على اثر ذلك وجه المفتش العام بتشكيل لجنة تحقيقية بصدد الموضوع للتحقيق بهذا الخصوص واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق من يثبت تورطه بعملية الابتزاز”.

وتابع البيان ان “المكتب يعمل على الحد من الظواهر السلبية التي تؤدي بدورها الى الحاق الضرر بالمواطن والمال العام وتفعيل الدور الاصلاحي في مؤسسات وزارة المالية” .

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