وزير الدفاع العراقي يصدر توجيها لكافة قيادات ومنتسبي الوزارة

وجه وزير الدفاع نجاح الشمري، بحصر التصريحات الاعلامية للقادة والمنتسبين بالوزارة بالمتحدث الرسمي.
ووجه الوزير ايضا بغلق صفحات المواقع التواصل الاجتماعي لقادة الوزارة وحصر اعلام النشاطات عبر الموقع الرسمي للوزارة.
وجه وزير الدفاع نجاح الشمري، بحصر التصريحات الاعلامية للقادة والمنتسبين بالوزارة بالمتحدث الرسمي.
ووجه الوزير ايضا بغلق صفحات المواقع التواصل الاجتماعي لقادة الوزارة وحصر اعلام النشاطات عبر الموقع الرسمي للوزارة.
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