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وزير وملف مثير للجدل يتسببان بتعليق عطلة البرلمان العراقي

كشف تحالف البناء، اليوم الأربعاء، عن سبب تمديد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، للفصل التشريعي الثاني للبرلمان.
وقالت النائب عن التحالف انتصار الموسوي، ان “الحلبوسي مدد الفصل التشريعي الثاني، الى نهاية الشهر الجاري، من أجل انهاء قضية تسمية مرشح حقيبة وزارة التربية”.
وبينت الموسوي، انه “كذلك من أجل انهاء ملف الدرجات الخاصة، ففي هذا التمديد سيكون هناك عمل خاص، لحسم وانهاء بعض الدرجات الخاصة”.
وقرر مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، تمديد فصله التشريعي الثاني لمدة شهر واحد، التي كانت مقرر ان تبدأ اليوم ولغاية شهرين.

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