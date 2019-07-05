Posted on by

ياسمين نيار و” الراي ” في الجزائر


كشفت النجمة الجزائرية ياسمين نيار الى انها أنتقلت من مقر إقامتها في سويسرا الى بلدها الجزائر بغية تسجيل أكثر من عمل فني بالتعاون مع ملحنين و شعراء جزائريين و بعض هذه الاعمال يصب في خانة ” الراي ” وفق صياغة عصرية على مستوى التوزيع الموسيقي و اشارت الى ان التنويع من الاهداف التي تسعى اليها في مسيرتها الفنية بعد ان أطلقت قبل فترة وجيزة فيديو كليب أغنية ” آه انت حبيبي ” الذي حصد خلال اسبوع مليون متابعة على موقع ” يوتيوب ” .

ياسمين اوضحت أن أغنية ” الراي ” الجزائري سوف يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في العاصمة البريطانية لندن بالتعاون مع مخرج بريطاني وصفته بالموهوب .

في المقابل اشارت ياسمين الى ان قضية إثبات زواجها من المنتج المصري محمد السبكي مازالت قائمة و مستمرة بالتعاون مع فريق قانوني محترف و اكدت ان ثمة تسجيلات جديدة سوف تنشرها بشكل تدريجي للتأكيد على صحة كلامها حول الارتباط الرسمي الذي جمعها به في القاهرة .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close