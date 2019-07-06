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إدارة PYD تحظر التجول بالدراجات النارية ليلاً في الحسكة

أصدرت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي التي تتبع لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في «إقليم الجزيرة» اليوم السبت، قراراً بمنع التجول بالدراجات النارية في مدينة الحسكة بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقالت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان : «يمنع التجول بالدراجات النارية في مدينة الحسكة اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء كل يوم لغاية الساعة السادسة صباحاً».

وحذر البيان أصحاب الدرجات النارية قائلاً: « كل من يخالف القرار، يعرض نفسه للمساءلة القانونية».

ويتزامن هذا القرار مع ازدياد هجمات تنظيم داعش على مواقع ومراكز قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية) نواتها في مناطق سيطرتها.

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