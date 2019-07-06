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الاتحاد الوطني الكوردستاني مهدد بالإقصاء من خوض الانتخابات المحلية بالعراق

هددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بإقصائه من خوض انتخابات مجالس المحافظات لتأخره في عقد مؤتمره العام.

واظهر كتاب يحمل توقيع مدير عام دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية عبدالله العامري يخاطب به الاتحاد الوطني بـ”ضرورة عقد مؤتمر عام للمصادقة على النظام الداخلي، واختيار الهيئة القيادية للحزب، وبخلافه سوف يتم اتخذا الاجراءات القانونية بحقكم، ومنها حرمانكم بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات باسم حزبكم لعدم استكمال الشروط التي استوجبها قانون الاحزاب”.

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