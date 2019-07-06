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البرلمان يتحرك لجمع معلومات عن استثمار أراضي محيط مطار بغداد

 أعلنت لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب، اليوم السبت، عن تحركها لجمع معلومات عن استثمار أراضي محيط مطار بغداد، الذي أثار موجه غضب سياسي وشعبي.

وقال عضو اللجنة، النائب جاسم البخاتي  إن «لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، بدأت حراكها لجمع كافة المعلومات عن استثمار أراضي محيط مطار بغداد، خصوصاً وأن مواطني تلك المناطق تفاجؤوا بهذا المشروع، دون أي علم إو إنذار مسبق».

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جاسم البخاتي

وبين البخاتي أنه «بعد جميع المعلومات الكافية، سوف يصدر مجلس النواب العراقي كتاباً رسمياً يطالب فيه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بإيقاف المشروع أو إكماله، فهذا يعتمد على نتائج التحقيق التي سيجري قريباً، بعد جمع المعلومات».

وحذرت جهات سياسية وشعبية من «تغيير ديموغرافي» في أراضي محيط مطار بغداد، فيما دعوا إلى محاسبة هيئة الاستثمار، كونها الجهة المنفذة لهذا «المشروع الطائفي».

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