الداخلية تصدر توضيحا على فتح باب التعيين وتهاجم “ضعاف النفوس”

نفت وزارة الداخلية العراقية، فتح باب التعيين على ملاك وزارتها.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، “بناء على ما تناولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي من اخبار كاذبة تفيد بوجود تعيينات على ملاك وزارة الداخلية تؤكد الوزارة نفيها القاطع لهذه الاخبار”.

واضاف ان “مديرية إدارة التطوع في وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بنشر هكذا اخبار وان ما ينشره بعض ضعاف النفوس بهذا الصدد بقصد ابتزاز المواطنين والتحايل عليهم بطرق غير قانونية وستحتفظ الوزارة بحقها القانوني باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي هذه الأكاذيب”.