الساعدي رئيسا للمجلس الاعلى للمستثمرين ورجال الاعمال العرب

عمون – اعلن في القاهرة يوم الخميس عن تكليف الدكتور المهندس ماجد الساعدي لرئاسة المجلس الاعلى للمستثمرين ورجال الاعمال العرب التابع للجامعه العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية .

وصرح معالي السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية ان تكليف د الساعدي يأتي ضمن توجهات مجلس الوحدة الاقتصادية والجامعه العربية في تعزيز عمل رجال الاعمال والمستثمرين العرب وتشجيع رأس المال العربي للاستثمار في اقتصاديات الدول العربية وصناعاتها وضمان امنها الغذائي وزيادة التنمية وفرص العمل للشباب في الحرب على الفقر والبطالة والارهاب وان اختيار الدكتور الساعدي لقيادة هذا المجلس جاء بناء على ما يتمتع به من مؤهلات علمية وعلاقات دولية واسعه وخبرة في الاستثمار النوعي وتطويره في الوطن العربي وله باع طويل في صياغة وتعديل قوانين الاستثمار في العديد من الدول العربية .

و صرح الدكتور الساعدي في القاهرة هذا اليوم عقب تكليفه بالمنصب عن شكره وتقديره للجامعة العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية على هذا التشريف وعن رغبته ان يكون مقر هذا المجلس المهم في العاصمة العراقية بغدادليكون مركز استقطاب للاستثمار والمساهمة في اعادةً اعمار العراق وبقية الدول العربية المؤهلة وسيدأ فورا باختيار مجلس الادارة من كبار رجال الاعمال والمستثمرين العرب للعمل على تنفيذ رؤية المجلس في اعادة توطين وتسخير المال العربي في تنمية الدول العربية ورفاهية شعوبها.

يذكر ان د ماجد الساعدي عراقي الاصل وحاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة ومن كبار المستثمرين العرب ويترأس حاليا مجلس الاعمال العراقي في الاردن .