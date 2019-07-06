Posted on by

العراق يفتح تحقيقا مع قائد عسكري كبير نسبت اليه محادثة هاتفية مع ضابط بالـCIA

أمر وزير الدفاع نجاح الشمري يوم الجمعة بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة الحقائق بعد ظهور تسجيل صوتي في إحدى القنوات الفضائية، ينسب حسب ادعاء التقرير الإعلامي لقائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي.

واوضح البيان اليوم ان إجراء الوزير يأتي للتعاطي مع ما يتم نشره في وسائل الإعلام وتدقيق المعلومات خدمة للصالح العام وإظهار الحقائق للحفاظ على امن البلد.

وكانت قناة فضائية عراقية قد بثت تسجيلا فيديويا زعمت انه مكالمة هاتفية بين اللواء الركن محمود الفلاحي وضابط في المخابرات المركزية الامريكية تداولا خلالها معلومات امنية تخص العراق.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close