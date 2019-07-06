الفياض: تفجر اوضاع المنطقة سيضعف قدرة العراق على ضبط الامور داخلياً

قال مستشار الأمن الوطني العراقي ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، إن العراق أبلغ واشنطن أن قدرته على ضبط كل الأمور داخليا ستضعف مع أي عمل عسكري قد تشهده منطقة الخليج.

وأضاف -في تصريح للجزيرة ضمن برنامج لقاء خاص- أن حكومة بغداد ستكون قادرة على حماية القوات الأجنبية الموجودة داخل الأراضي العراقية، لكن تفجر الصراع سيجعل كل الاحتمالات مفتوحة، وسيغير قدرتها على ضبط الأمور داخليا.

وأكد المسؤول العراقي أن الأزمة في منطقة الخليج بين إيران والولايات المتحدة تهدد السلم والاستقرار الدولي والإقليمي، وأن وصولها إلى المستوى العسكري سيتسبب في كارثة بالمنطقة لن تستثني أحدا.

وذكر الفياض أن هناك رأيا عربيا متناميا يدعو إلى ضرورة حل الأزمة بين إيران من جهة، والسعودية والإمارات من جهة أخرى، عن طريق الحوار.

كما أشار إلى أن عودة العراق إلى الحضن العربي لن تكون من خلال بوابة إشعال حرب جديدة في المنطقة، وأن هذا ما أكده العراق مؤخرا خلال قمة مكة.

على صعيد آخر، أكد مستشار الأمن الوطني العراقي أن بغداد عبرت منذ اليوم الأول أنها تقف ضد حصار قطر.

وأشار إلى أن الموقف العراقي هو مع الحوار والتفاهم لحل الخلافات بين الأشقاء، خصوصا أن هذا الحصار أثر كثيرا في الاستقرار بمنطقة الخليج، بحسب تعبيره.