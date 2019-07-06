القبض على متهمين بضرب معلم ضربا مبرحا وتحرير مختطفة بمحافظتين عراقيتين

اعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم الجمعة عن القاء القبض على متهمين اقدموا على ضرب معلم في محافظة الانبار ضربا مبرحا.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان اليوم انه “نظرا للقيمة الاعتبارية العليا والمقام الكبير الذي يحظى به معلمي العراق الكرام باعتبارهم مربي الاجيال وصاحبي الفضل الاول علينا جميعا وبناء على ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من حادثة اعتداء على مدرس في مدينة هيت غرب محافظة الانبار من قبل مجموعة اشخاص وبمتابعة دقيقة من قبل وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري وتوجيهاته الى شرطة الانبار القاضية بالقاء القبض على المتهمين بالقضية واحالتهم الى القضاء”.

واضاف انه “بناء على ذلك تمكنت شرطة الانبار من القاء القبض على عدد منهم ولا زال البحث جاريا عن الاخرين من قبل قوات شرطة سوات في المحافظة تمهيدا لالقاء القبض عليهم وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

وكان ناشطون وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تسجيلا فيديويا يظهر فيه مجموعة من الاشخاص يضربون شخصا بالعصي قيل انه معلم في قضاء هيت بمحافظة الانبار امام منزله وعلى مرأى ومسمع من اسرته مما اثار استياء واسعا لدى اواسط المجتمع العراقي.

في غضون ذلك اعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة اللواء ركن قوات خاصة سعد حربية يوم الجمعة عن تحرير مختطفة في احد احياء مدينة كركوك .

وقال في بيان اليوم، انه “تلقينا بلاغا في يوم الثلاثين من الشهر الماضي عن وقوع حادثة خطف المواطنة الحدث ( ص ا ص ) تولد ٢٠٠٧ في منطقة ساحة الاحتفالات تحت تهديد السلاح من أمام محل سكناها”.

ونوه الى انه “تم تشكيل فريق عمل بحث وتحري من قبل مديرية الأمن الوطني لجمع المعلومات و ملابسات الحادث، مضيفا انه “تم اليوم التوصل لموقعها وتحرير المخطوفة وإلقاء القبض على المتهم من قبل مفارز الامن الوطني في منطقه شارع القدس”.