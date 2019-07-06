المعيني يصف قرار استثمار الاراضي المحيطة بمطار بغداد ب “السابقة الخطيرة” ويدعو عبد المهدي لايقافها

وصف عضو المجلس المركزي للمنبر العراقي السيد ضياء المعيني قرار منح مساحات شاسعة من الاراضي المحيطة بمطار بغداد للاستثمار بانه “سابقة خطيرة” من شأنها المساهمة في تهجير أهالي حزام بغداد .

واضاف المعيني في بيان صحفي، اليوم الجمعة، كان الأجدر بالحكومة العراقية حث الهيئة الوطنية للإستثمار على اقامة مشاريع اروائية لتوفير المياه الصالحة واستصلاح الأراضي الزراعية وتقديم الخدمات الضرورية لابناء تلك المناطق بدل هذه الخطوة التي من شأنها افراغ تلك المناطق من اهلها .

وطالب المعيني السيد رئيس مجلس الوزراء بإيقاف تلك الاجراءات والتريث بتنفيذ هذا القرار، كما دعا مجلس النواب لأخذ دوره في هذا الملف الحساس .

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

5 تمــــوز 2019