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الى ابنتي

اختارت لي ابنتي هذه العبارة:

دمت عزيزي وعزتي وعزي، فأنت حبيبي الأول، وعيني الثالثة، وملجأي بعد الله، طاب بك العمر، يا سيد الرجال، وطبت لي عمرا .. يا أبي

حزيران 2019 – شوال 1440

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فكتبت لها:

الى ابنتي مريم

بهاء الدين الخاقاني

لكِ اللهُ عزّ في الحياةِ أيابْنتي .. ما كنتُ اِلّا ما أرادَ لخلقتي

ليرزقني أنتمْ وأنتِ كبيرُهم .. فكُنتمْ ونِعمَ الله فخري وحِظوتي

تشعشعُ ضوءٍ من نجوم توزّعتْ .. بأفق أبٍ أرنو بكُمْ نورَ شيبتي

لأحظى بيوم الحشر سُعدى نبوءةٍ .. بإيمان أبنائي نجاتي وشفعتي

دعيها هي الدنيا لتبلو وتشتكي .. ودولابَ أيام دعيهِ بُنيّتي

فشوط بني الاِنسان ما اسْتيقنتْ له .. على فرج الاِيمان نفسٌ، حبيبتي

فما احتجتُ عيدا كلّ يوم وجودُكمْ .. هو العيدُ، فيكمْ أحمدُ اللهَ نِعمتي

1440 شوال – 2019 حزيران

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