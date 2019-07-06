بأمر من بارزاني .. رفع تجهيز الطاقة الكهربائية لأكثر من 16 ساعة يوميا في دهوك

اعلنت مديرية الكهرباء العامة في محافظة دهوك يوم الجمعة ان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اصدر امرا يقضي بزيادة معدل تجهيز الطاقة الكهربائية في المحافظة الى أكثر من 16 ساعة على مدار اليوم.

وقال مدير الكهرباء في المحافظة المهندس كمال محمد صالح في مؤتمر صحفي عقده اليوم في دهوك، ان “ممثل رئيس الاقليم عقد اجتماعا مع المحافظ وصدرت خلاله قرارات من بينها تزويد وزارة الثروات الطبيعية المحافظة بمليون و551 الف لتر من مادة (الكاز)”.

واضاف انه تقرر ايضا رفع تجهيز المحافظة من الطاقة الكهربائية في المنظومة الوطنية، موضحا انه تقرر زيادة التجهيز من 14 ساعة الى 16 ساعة و21 دقيقة وعلى مدار اليوم على ان تسد المولدات الاهلية النقص الحاصل خلال الساعات التي يتم فيها القطع كما هو معمول به في محافظتي اربيل والسليمانية.