“بابل” ..بابٌ للفاسدين واللصوص مرة أخرى! إذا لَمْ!!!!

سالم لطيف العنبكي

“بابل” رسمياً تراث عالمي؛ فرحة عارمة.. ولكنها بابٌ جديد للفاسدين!.. ستصرف أموالاً بالمليارات من الدنانير وسوف لن نرى أي تطور في حال الآثار المزري اليوم والذي يمكن للآثار العراقية العديدة أن تؤمن موارد طائلة وهائلة للعراق وشعبه إذا هيئت للسياحة بكل متطلباتها وتشغيل أعداد كثيرة من العاطلين؛ ونطالب في هذه المناسبة السعيدة! هيئة الإستثمار الوطني العراقي بدلا من خلق مشاكل الإستيلاء على الأراضي الزراعية والسكنية للمواطنين؛عليها أن تستثمر كل جهودها وإمكانياتها في تطوير وتأهيل محافظة “بابل” بالكامل وجعلها مركزاً سياحياً وخاصة الآثار المهمة والعمل على ترميمها وتنظيفها وإنشاء البنى التحتية العصرية وشق الطرق الحديثة وتسهيل الوصول إلى تلك الآثار بوسائل متطورة مما يجعل مدخولات وموارد هذا الإستثمار ثروة دائمة لا تنضب! مع مراقبة ومتابعة الشركات التي سوف تقوم كل حسب اختصاصها بتطوير وتعمير وتهيئة المحافظة بالكامل لتكون سياحية زراعية عالمية؛ علما بأنه خصصت سابقا مبالغ معينة للعناية بهذه الآثار وتنظيفها وشق الطرق الضرورية للوصول إليها ومرافق بسيطة تسهل تواجد السواح الأجانب والعراقيين ولكنها سرقت وتلاشت بين المقاولين والمسؤولين الفاسدين وبقي الحال على ما هو عليه! فهل ستتواجد “هيئة الإستثمار” في هذه المشاريع المنتجة بدلا من بناء “المولات” لصالح جهات شخصية استغلالية لا فائدة تذكر للشعب والمواطن العراق غير الإستهلاك والتبضع والتسكع!!؟