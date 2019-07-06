Posted on by

(بالفيديو) رغم هزيمة داعش.. النازحون العراقيون يفضلون البقاء في المخيمات.. تعرف على الأسباب

قال أحمد صبحي، مدير منظمة بريدج للإغاثة والتنمية الإنسانية، إن هناك عدة أسباب توضح بقاء النازحين في المخيمات أبرزها الوضع الأمني خاصة في المناطق التي كانت تحت قبضة داعش، لافتًا إلى أن الوضع الخدمي لهذه المناطق سيء للغاية بحسب دراسة أعدتها منظمة بريدج للإغاثة والتنمية الإنسانية منذ فترة.

وأضاف صبحي، خلال مداخلته بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن الوضع الاقتصادي للبلاد التي تعرضت إلى دمار لابد وضع خطة لإعادة هيكلتها من جديد كي يتمكن النازحين من العيش بها، موضحًا أن الحكومة تلجأ إلى الحلول الترقيعية والمشاريع الترميمية العشوائية في إعادة احياء البلاد.

وأشار مدير منظمة بريدج للإغاثة والتنمية الإنسانية، إلى أنه لابد من توفير البيئة الآمنة مرة أخرى للبلاد التي اهلكتها داعش، موضحًا أننا نحتاج لدعم إغاثي كبير كي نتمكن من إعادة النازحين إلى سُكناهم.

 

يذكر أن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أطلقت مشروعا، لدراسة أسباب بقاء النازحين في المخيمات، بالرغم من انتهاء وجود تنظيم داعش في العراق قبل نحو عامين، هذا وتختلف أسباب بقاء النازحين في المخيمات بحسب المناطق التي نزحوا منها، إذ يفضل بعضهم البقاء رغم المعاناة.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close