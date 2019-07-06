بعد ثلاث دول عظمى.. هولندا تنضم لمشروع إصلاح مؤسسة البيشمركة

قال القنصل العام الهولندي في أربيل ويليم كوسين إن هولندا ستنضم إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا لدعم مشروع لإصلاح قوات البيشمركة في إقليم كوردستان.

وأعدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا في شهر تشرين الثاني نوفمبر 2018 مشروعا لإصلاح وزارة البيشمركة.

وقال كوسين لكوردستان24 ان الحكومة الهولندية “تدعم إصلاح البيشمركة” وستنضم “بكل سرور” إلى جهود توحيد القوات الكوردية من خلال توفير “مستشارين عسكريين إضافيين لدعم تكامل البشمركة”.

وتابع كوسين “مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا، سنجد طرقًا للسماح للجميع في قوات البيشمركة بالعمل معًا”.

ويتألف المشروع من 35 نقطة، وافق عليها برلمان إقليم كوردستان في عام 2018. ويتم العمل على المشروع من قبل مجموعتين احداهما من وزارة البيشمركة والاخرى من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا.

وأضاف القنصل الهولندي “هذا هو هدفنا. هذا ما نريده، انشاء قوات البيشمركة الحديثة”.

والهدف الرئيسي للمشروع هو توحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي وإعادة هيكلة قوات البيشمركة.

وأشار القنصل العام إلى أن القوات الهولندية تقوم بالفعل بتدريب مدربي البشمركة الذين يقومون بدورهم بتدريب العناصر الأخرى.

من جهته قال الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور لكوردستان 24 انه واثق من أن حكومة اقليم كوردستان الجديدة ستضمن اكتمال معظم نقاط المشروع إن لم تكن كلها.

وحاربت قوات البيشمركة تنظيم داعش لسنوات بدعم من قوات التحالف الدولي وتمكنت من دحره وتحقيق انتصارات كبيرة على التنظيم.