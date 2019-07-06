تحريك شكوى جزائية ضد حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية

اعلن عضو مجلس النواب العراقي غالب محمد علي يوم الجمعة عن تحريك دعوى جزائية ضد حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال علي في بيان اليوم، “بعد ان اعلنت في الفترة السابقة عن رفع شكوى جزائية ضد حكومة الاقليم لعدم صرفها رواتب الموظفين وجهت كتابا الى رئاسة الادعاء العام العراقي للنهوض بتنفيذ الدستور، وان تمارس سلطتها بتحريك شكوى ضد حكومة الاقليم و وزير المالية والاقتصاد بكوردستان ووزير المالية في بغداد”.

واضاف انه “قبل ايام من الان اجابت رئاسة الادعاء العام على طلبي وفق الكتاب المرقم (242) في تاريخ 17-6-2019”.