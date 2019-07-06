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تقرير دولي يكشف البلدان الأكثر تلوثا في العالم وترتيب العراق

صدر تقرير دولي جديد متعلق بالتلوث البيئي في دول العالم، والذي أشار إلى زيادة التلوث في جميع أنحاء العالم بنسب متفاوتة، خصوصا في الدول الصناعية والنامية التي تعاني من ضعف سياسات الحماية البيئية.
وكشف التقرير الذي صدر على موقع numbeo الدول الأكثر تلوثا في العالم ووقعت في قارة آسيا فتصدرت اللائحة دولة منغوليا وتلتها ميانمار وجاءت أفغانستان في المركز الثالث ومن بعدها بنغلاديش.
أما المفاجأة الكبرى كانت مع حصول لبنان على المرتبة الخامسة من حيث نسبة التلوث عالميا وسجل حوالي 87.39% وتقدم على دول كبرى مثل نيجيريا ومصر والصين وغيرها من الدول التي تتميز بعدد سكاني أكبر.
أما الدول العربية التي أتت بعد لبنان فكانت مصر التي جاءت في المركز الثامن والأردن في المركز 15 والعراق 18 والكويت 28 والسعودية احتلت المركز 37 عالميا.
أما روسيا فاحتلت المركز 51 عالميا وسجلت فنلندا أقل نسبة عالمية في التلوث، تليها أيسلندا، فإستونيا، فالسويد.

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