Posted on by

جوازات اربيل تعدل عن قرار الدوام الرسمي يوم السبت بأمر من بغداد

اعلنت مديرية الجوازات في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، عن الغاء العطلة في يوم السبت من كل اسبوع بأمر من وزارة الداخلية الاتحادية.

وقالت المديرية في بيان اليوم الجمعة انه “نحيط المواطنين الاعزاء علما بأنه من الان وصاعدا ستكون ايام السبت عطلة رسمية في المديرية وفق قرار صادر من مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في بغداد”.

ودعت المديرية في بيانها الناس الى عدم مراجعتها في ايام السبت.

وكانت مديريتا الجوازات في اربيل والسليمانية قد اعلنتا يوم الاثنين الغاء عطلة يوم السبت في دوائر الجوازات في العراق والاقليم بسبب كثرة المعاملات.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close