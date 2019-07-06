رئيس اركان البيشمركة: تدريب قواتنا من قبل التحالف الدولي سيستمر

اعلن رئيس اركان قوات بيشمركة كوردستان، خلال مراسم تخرج ثلاثة افواج تابعة للواء الرابع عشر باشراف قوات التحالف الدولي ضد الارهاب، ان تدريب وتأهيل البيشمركة من قبل التحالف سيستمر.

وجرت المراسم في ناحية اتروش التابعة لقضاء الشيخان، وقال رئيس اركان البيشمركة الفريق جمال ايمينكي في مؤتمر صحفي، ان مثل هذه التدريبات لقوات البيشمركة ووحدات وزارة البيشمركة ستستمر.

واضاف ايمينكي انه وفقا للبرنامج الذي تم وضعه من قبل وزارة البيشمركة وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، فان برنامج هذا العام يكون قد انتهى، لافتا الى ان برنامجا منظما سيتم وضعه مع قوات التحالف للعام المقبل.

وبهذا الصدد قال وكيل وزارة البيشمركة سربست لزكين ان قوات التحالف تضع سنويا برنامجا محكما لتدريب وتاهيل قوات البيشمركة.