رشلونة يبدأ الدوري الإسباني في ضيافة بيلباو وريال يواجه سيلتا

سيبدأ برشلونة رحلة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بمواجهة محفوفة بالمخاطر في ضيافة أتليتيك بيلباو في 18 آب/أغسطس المقبل بينما يحل ريال مدريد ضيفا على سيلتا فيجو بعد الكشف عن جدول مباريات الموسم الجديد يوم الخميس.

وتعادل برشلونة، الذي حصد اللقب بعدما حصد 87 نقطة، مع بيلباو في مباراتي ذهاب وإياب الموسم الماضي.

وسيرحب أتليتيكو مدريد، الذي أنهى المسابقة بالمركز الثاني، بمنافسه خيتافي في استاد واندا متروبوليتانو عندما ينطلق الموسم الجديد الشهر المقبل.

وسيلعب ريال ثالث الترتيب مع برشلونة مباراة القمة الأولى في نوكامب في 27 تشرين الأول/أكتوبر بينما تقام المباراة الثانية في سانتياجو برنابيو أول آذار/مارس.

وسيلعب ريال بقيادة مدربه زين الدين زيدان في ضيافة جاره وغريمه أتليتيكو في 29 أيلول/سبتمبر.