شاهد.. ” السبسي” يحسم الجدل ويقر موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بتونس

قال ياسر دبابش، مراسل قناة الغد من تونس، إنه تم تعديل عدة فصول بقانون الانتخابات إذ يُمنع أصحاب الجمعيات الخيرية من الدخول في السباق الانتخابي، لافتًا إلى أن هناك تحذيرات فيما يخص التمويل الغير معلوم المصدر لبعض الأحزاب.

وأضاف دبابش خلال مداخلة له بالفقرة الإخبارية، أن هناك ما يقرب من 7 ملايين تونسي في سجل الناخبين تم الانتهاء من عملية تسجيلهم، موضحًا أنه رغم ما تعرض له الرئيس التونسي قايد السبسي وتعرضه لوعكة صحية حرجة الا أنه وقع على مرسوم بدعوة الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانهى الجدل الدائر في الشارع التونسي.

وأشار مراسل قناة الغد، إلى أن حركة نداء تونس تنتوي ترشيح الرئيس السبسي لمنصب الرئاسة مرة أخرى.

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أعلنت أن أكثر من سبعة ملايين ناخب سجلوا أسماءهم للتصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، حيث من المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في السادس من أكتوبر، على أن يعقبها الرئاسية في السابع عشر من نوفمبر.

وأوضح رئيس الهيئة أن التحدي المقبل هو مراقبة الحملات الانتخابية، ووقع الرئيس الباجي قايد السبسي، على الأمر الرئاسي المتعلق بالدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية.