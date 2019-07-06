عالية نصيف : إدراج آثار بابل على لائحة التراث العالمي يجب أن يكون حافزاً للحكومة لتأهيل البنية السياحية للمدينة

اكدت النائبة عالية نصيف أن إدراج آثار بابل على لائحة التراث العالمي يجب أن يكون حافزاً للحكومة لتأهيل البنية السياحية للمدينة وصيانتها بما يليق بتاريخها العريق، مهنئة الشعب العراقي بهذا المنجز العظيم ومعبرة عن شكرها للسيد وزير الثقافة عبدالأمير الحمداني ورئيسة لجنة الثقافة النيابية النائبة سميعة الغلاب والنواب الذين عملوا على تحقيق هذا المنجز ولكل الداعمين لهذا الملف .

وقالت في بيان اليوم :” ان إدراج آثار مدينة بابل التاريخية على لائحة التراث العالمي من قبل اليونسكو يجب أن يكون حافزاً للحكومة على تلبية كافة الشروط اللازمة لذلك، بالاضافة الى تأهيل البنية السياحية للمدينة وصيانتها بما يليق بتاريخها العريق وما تحمله من إرث انساني “.

وأضافت :” ان هذا المنجز العراقي العظيم سيسهم في اعادة العراق الى مكانته التي يستحقها في المحافل الدولية، كما سيسهم في تعريف العالم بإحدى أقدم الحضارات التي أضاءت الدرب للإنسانية في كافة المجالات العلمية والفكرية ونقشت أول حرف في التاريخ وعلمت الناس الكتابة، فمن حقنا نحن ورثة هذه الحضارة ان نفتخر بتاريخنا بين الأمم والشعوب”.