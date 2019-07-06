عالية نصيف تعلن عن توجيه كتاب رسمي يحمل تواقيع 25 نائباً الى وزير الداخلية يتضمن أسئلة حول عقد سيارات الميتسوبيشي

أعلنت النائبة عالية نصيف عن توجيه كتاب رسمي يحمل تواقيع 25 نائباً الى السيد وزير الداخلية يتضمن أسئلة حول عقد سيارات الميتسوبيشي .

وقالت في بيان اليوم، انه :” تم توجيه كتاب رسمي الى السيد وزير الداخلية يحمل تواقيع 25 نائباً يتضمن طلب صورة عقد تجهيز ستة آلاف سيارة نوع (بيك آب) و(ميتسوبيشي) ، وطلب تحفظات لجنة العقود المركزية في الوزارة، والملف التحقيقي الذي أعده المفتش العام حول القضية والتوصيات التي صدرت بهذا الصدد، والأسباب الموجبة لرفع الايقاف والتحفظ على العقد، مع طلب ملحق العقد”.

وبينت نصيف :” ان هناك مشاكل ومخالفات عديدة حول هذا العقد، من بينها انه كان من المفترض ان يتم استيراد سيارات كير اوتوماتيك وليس كير عادي، وموديل 2019 وليس 2018، وتم الضحك على الدولة بأدوات احتياطية تافهة، وكل ذلك جرى بتواطؤ من قبل الفاسدين وسراق المال العام الذين سيكون مصيرهم المحاكمة وستطبق عليهم أقصى العقوبات لينالوا جزاءهم العادل “.