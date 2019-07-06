قرار فصل الطلبة في زمن البعث المقبور

قرار فصل الطلبة المتغيبين لسبعة ايام عن مراكز التدريب العسكري الصيفي في زمن البعث (يعتبر فصلهم فصل سياسي ولهم حق المطالبة بحقوقهم اسوة بغيرهم ) (هذا القرار غير موجود في المواقع الالكترونية او اي دائرة حكومية نشرناه للفائدة

مجلس قيادة الثورة

رقم القرار 720

تاريخ القرار / 8/9/1986

قرار

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعون من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/1986 ما يلي :-

اولا: تتخذ الاجراءات المبينة ادناه بحق التدريسين والمدرسين والمعلمين والطلاب المبينة اسمائهم في القوائم المرفقة في هذا القرار ممن غابوا وارتكبوا مخالفات كبيرة في معسكرات تدريب الطلاب .

1- يعتبر الطالب الذي غاب اكثر من سبعة ايام راسب في صفه ان كان من الناجحين او المكملين فان كان راسبا في صفه يعتبر رسوبه لسنتين في صف واحد .

2- يساق الطالب المشمول بأحكام الفقرة (أ) اعلاه الى الخدمة العسكرية فوراً بالمدة الواقعة بين تاريخ صدور هذا القرار وبدء العام الدراسي القادم في 19/9/1987 ويفصل من الحزب من كانت له علاقة به ويعاد النظر في هذه الاجراءات بالنسبة للطالب الذي يلتزم بواجباته في اثناء الخدمة العسكرية ويستمر فيها .

3- بالنسبة للطلاب الذين ارتكبوا مخالفات كبيرة مفصولين من الدراسة والحزب ويساقون الى الخدمة العسكرية فوراً .

4- يفصل من الخدمة التدريسيون والمدرسون والمعلمون الذين غابوا اكثر من سبعة ايام والذين ارتكبوا مخالفات كبيرة ويساقون الى الخدمة العسكرية فوراً

5- لا يستخدم في المقرات التدريسيون والمدرسون والمعلمون والطلاب ممن تقرر سوقهم الى الخدمة العسكرية وفقاً لهذا القرار ويجري استخدامهم في افواج الجبهة في تشكيلات الجيش الامامية ويعاملون معاملة الجنود المكلفين بموجب القوانين العسكرية من حيث الحقوق والواجبات والتعليمات .

ثانياً : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة