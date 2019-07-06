مدرب حراس مصر السابق “يُكذب” أغيري.. ويكشف سبب إصابة “جنش

ولفت عبد الفتاح الأنظار بشغل مركز مدرب حراس منتخب الولايات المتحدة مع المدرب بوب برادلي، ثم انتقل مع المدرب الأميركي للعمل في منتخب مصر، وبعد مسيرة رائعة انهار كلّ شيء عقب هزيمة مهينة بسداسية أمام غانا في الدور الفاصل بتصفيات كأس العالم 2014.

وقال عبد الفتاح في الحوار: “الحراس تتدرب في مصر وكأنهم في السيرك. أحمد ناجي غير احترافي. نظافة الشباك في كان 2019، بسبب ضعف المنافسين والشناوي لم يختبر. الحضري لم يستحق المشاركة في كأس العالم”.

من وجهة نظرك ما السبب في إصابة محمود “جنش” حارس منتخب مصر؟

في مصر أسلوب التدريبات المُتبع هو مران الصاعقة وتخطي الحواجز وكأننا في سيرك، بالنسبة لي مران اللاعبين يكون خفيفاً ولا يوجد شيء اسمه زيادة القوة البدنية في فترة قصيرة، النادي يضع نظاماً بدنياً يتبعه اللاعب، ويجب أن يكون هناك استشفاء وفريق أحمال وأخصائي في المركز الرياضي، وأخصائي تغذية ومعالج نفسي، التدريبات تتسبب في إصابة اللاعبين ولاحظت هذا الأمر في أغلب معسكرات المنتخب.

وفي عهد ناجي أصيب الحارس أحمد الشناوي في أول مباراة في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2017، وبعدها استبعد من مسابقة كأس العالم 2019، لإصابة أخرى كما أصيب شريف إكرامي وعامر عامر وأخيراً محمود “جنش”.

تعليقك على تغيير جهاز “كوبر” بالكامل باستثناء مدرب الحراس ناجي؟

مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي في مصر قائمٌ على المصالح الشخصية ونقل الأخبار وأسرار الكواليس، ولو كنت مكان أحمد ناجي بعد رحيل الجهاز لتقدمت باستقالتي ورحلت، لكن في مصر ليس لدينا الفكر الاحترافي.

ما تقييمك لأحمد ناجي مدرب حراس المنتخب؟

لن أقيم احتراماً له.

ما السرّ في عدم تلقي منتخب مصر أيّ هدف في دور المجموعات؟

أعتقد أن ضعف مستوى المنتخبات التي واجهناها سواء زيمبابوي أو الكونغو أو أوغندا، لم تكن هناك أي خطورة حقيقية على مرمانا في ثلاث مباريات، لكن منتخبنا أعطى لهم شكلاً وبدت المنتخبات وكأنها خطيرة.