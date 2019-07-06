مسؤول عراقي: حصار قطر أثر على استقرار المنطقة

بغداد – وكالات:

قال مستشار الأمن الوطني العراقي، فالح الفياض، إن حصار قطر أثّر على استقرار المنطقة، وحذر من وقوع كارثة في الخليج بسبب الأزمة بين واشنطن وطهران.

وذكر الفياض، في تصريح لقناة “الجزيرة” ضمن برنامج لقاء خاص، الخميس، أن بغداد عبرت منذ اليوم الأول أنها تقف ضد حصار قطر.

وأشار إلى أن الموقف العراقي هو مع الحوار والتفاهم لحل الخلافات بين الأشقاء، خصوصاً أن هذا الحصار أثّر كثيراً في الاستقرار بمنطقة الخليج، بحسب تعبيره.

من جانب آخر، قال الفياض إنّ العراق أبلغ واشنطن بأن قدرته على ضبط كل الأمور داخلياً ستضعف مع أي عمل عسكري قد تشهده منطقة الخليج.

وأضاف أن حكومة بغداد ستكون قادرة على حماية القوات الأجنبية الموجودة داخل الأراضي العراقية، لكن تفجر الصراع سيجعل كل الاحتمالات مفتوحة، وسيغير قدرتها على ضبط الأمور داخلياً.

وأكد المسؤول العراقي أن الأزمة في منطقة الخليج بين إيران والولايات المتحدة تهدد السلم والاستقرار الدولي والإقليمي، وأن وصولها إلى المستوى العسكري سيتسبب بكارثة بالمنطقة لن تستثني أحداً.

وذكر الفياض أن هناك رأياً عربياً متنامياً يدعو إلى ضرورة حلّ الأزمة بين إيران من جهة، والسعودية والإمارات من جهة أخرى، عن طريق الحوار.

وأشار إلى أن عودة العراق إلى الحضن العربي لن تكون من خلال بوابة إشعال حرب جديدة في المنطقة، وأن هذا ما أكده العراق مؤخراً خلال قمة مكة.