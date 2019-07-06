مصدر أمني: لهذا السبب نحقق بحالات الانتحار المفترضة

أكد مصدر أمني في شرطة محافظة البصرة، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية حينما يصلها بلاغ بشأن وجود حالة انتحار فهي تحقق على أساس أنها قد تكون جريمة قتل ولكن يراد لها التغطية بأنها حالة انتحار للتهرب من العقوبة، فيما أشار إلى أن غالبية حالات الانتحار الكاذبة والتي تبين فيما بعد أنها حالات قتل كانت مرتبطة بما يسمى جرائم الشرف نظراً لاكتشاف الأهالي بأن النساء لديهن علاقة مع رجل آخر.

وقال المصدر إن «الأجهزة الأمنية حينما يصلها بلاغ بشأن وجود حالة انتحار فهي تحقق على أساس أنها قد تكون جريمة قتل ولكن يراد لها التغطية بأنها حالة انتحار للتهرب من العقوبة»، مبيناً بأن «تقرير الطب العدلي يعد المرتكز الأهم بهذا القضايا لتشخيص سبب الوفاة بشكل دقيق وبعد ذلك يتم توسيع التحقيق مع أهل الضحية وكل من له صلة به للتأكد إن كانت لديه خلافات عائلية أم لا».

وأوضح المصدر، أن «غالبية حالات الانتحار الكاذبة والتي تبين فيما بعد أنها حالات قتل كانت مرتبطة بما يسمى جرائم الشرف نظراً لاكتشاف الأهالي بأن النساء لديهن علاقة مع رجل آخر»، لافتاً إلى أن «معظم تلك الحالات تكون بحرق الضحية والادعاء بأنها أحرقت نفسها أو استخدام سلاح ناري».

وكان مصدر أمني في محافظة البصرة قد أفاد، اليوم الجمعة، بأن إمرأة أقدمت على الانتحار بإضرام النار في جسدها داخل منزلها وسط البصرة، بحسب رواية ذويها، مضيفا بأن «الجثة تم نقلها إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث».