“نزلة برد” تبعد محمد صلاح عن تدريبات المنتخب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن نجم المنتخب المصري محمد صلاح سيغيب عن تمارين الخميس بسبب “نزلة برد”، وذلك قبل يومين من خوض الفراعنة مباراة الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة بمصر.

وأفاد اتحاد الكرة المصري “بسبب تعرضه لنزلة برد لن يتمكن محمد صلاح نجم الفريق من المشاركة في التدريب الجماعي يوم الخميس للمنتخب الوطني، وذلك حتى لا تتفاقم حالته”، موضحا أن القرار أتى بالتشاور مع المدرب المكسيكي خافيير أغيري.

ويستعد المنتخب المصري لكرة القدم للقاء جنوب إفريقيا السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن ثمن نهائي البطولة القارية المقامة في مصر حتى 19 تموز/يوليو.

وأنهى المنتخب دور المجموعات متصدرا للأولى بالعلامة الكاملة بعد 3 انتصارات في 3 مباريات حافظ خلالها على نظافة شباكه.

في المقابل، حلت جنوب إفريقيا في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة، خلف المغرب في الصدارة وكوت ديفوار.

وتنطلق مباريات الدور ثمن النهائي الجمعة بلقاء المغرب وبنين على استاد السلام في العاصمة المصرية، ولقاء السنغال وأوغندا على ستاد القاهرة.