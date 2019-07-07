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ابرام مذكرة تفاهم تجارية جديدة بين اقليم كوردستان وايران

وقعت محافظة كوردستان الايرانية والسليمانية في اقليم كوردستان العراق، يوم السبت، مذكرة تفاهم لتطوير النشاطات التجارية بين الجانبين.

وتم التوقيع مساء السبت على مذكرة تفاهم لتطوير النشاطات التجارية بين محافظة كردستان الايرانية والسليمانية في اقليم كردستان، وذلك بحضور محافظي كردستان والسليمانية، ضمن 13 فقرة تضمنت مختلف المواضيع التجاري والفنية والهندسية والسياحية والاقتصادية.

وخلال مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم، قال مساعد محافظ كوردستان في الشؤون السياسية والامنية، خوش إقبال، ان الاعمال التي يجب تنفيذها فيما يرتبط بمنفذ “سيرابند” الحدودي وعبور المسافرين، جارية على قدم وساق، وقد تم إصدار التراخيص اللازمة بهذا الخصوص.

وأضاف: بشأن إعادة فتح منذ “سيف” الحدودي، فإن الحكومة الايرانية وافقت على ذلك، والآن لابد ان نحصل على موافقة الجانب الآخر، لأن جميع الامكانات والترتيبات لتنفيذ هذا المهم متوفرة من قبل بلدنا.

وأعرب خوش إقبال عن امله بأن يتم إبلاغ التوقعات بين كلا الحكومتين، وان يبادر محافظ السليمانية لمتابعة هذا الموضوع.

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