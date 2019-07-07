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اتفاق ايراني – كوردستاني لامداد السليمانية بالكهرباء

اعلنت مديرية توزيع كهرباء محافظة سنندج في كوردستان ايران، اليوم السبت، ان بامكانها ايصال الكهرباء الى اقليم كوردستان عن طريق المحافظة، لافتا الى ان بالامكان تجهيز السليمانية حاليا بـ 300 ميغاواط باقل الكلف ورفع الكمية في المستقبل الى 900ميغاواط.

من جهته اعلن مدير عام كهرباء محافظة السليمانية سالار حسام الدين في تصريح صحفي عن استكمال جميع الاستعدادات من اتفاق ومستلزمات من اجل تأمين الكهرباء من الجانب الايراني الى اقليم كوردستان، مستدركا انه لم يتم لحد الان التوصل لاتفاق نهائي بشأن كيفية استيراد الكهرباء، مرجحا التوصل للاتفاق خلال اليومين المقبلين.

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