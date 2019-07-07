اجتماع قيادة الاتحاد الوطني يرشح فائق لرئاسة البرلمان وطالباني نائبا لمسرور بارزاني

نجح المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت بترشيح كل من ريواز فائق رئيسا لبرلمان اقليم كوردستان، وقباد طالباني نائبا لرئيس وزراء الاقليم.

وبحسب المعلومات المتوفرة فان المجلس صوت خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني السليمانية بحضور النائب الاول لسكرتير الحزب كوسرت رسول علي، والنائب الثاني للسكرتير رئيس جمهورية العراق برهم صالح على اختيار فائق كمرشح لمنصب رئيس البرلمان.

وتفيد المعلومات الواردة ايضا ان المجلس القيادي للحزب صوت على ترشيح طالباني لمنصب نائب رئيس الوزراء.

ولا يزال الاجتماع مستمرا لاختيار المرشحين الوزراء ونائب رئيس اقليم كوردستان.