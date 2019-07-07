اكد النائب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، الاحد، أهمية توفير الاجواء المناسبة لعمل الصحفي وفق القانون بعيدا عن اي ضغوطات تقيد حريته.

وقال الشمري، في بيان ، إن “السلطة الرابعة عمود اساس من مسيرة العراق السياسية وواقعه الديمقراطي الحالي”، مبينا ان “رجال ونساء السلطة الرابعة ومنذ سقوط النظام السابق وقفوا الموقف المشرف في بناء العراق الجديد المبني على اسس وطنية ديمقراطية من اجل اخذ دوره المؤثر في العالم”.

واضاف ان “ماحققه الاعلام العراقي من انجازات ومراتب على الصعيد العربي والاقليمي والدولي نتاج المهنية والحرية والتضحية في سبيل العراق وشعبه وللانتقال له لواقع ومستقبل افضل”.

واعتبر “اي توجه نحو تقييد عمل الصحفي والاعلامي برلمانيا وحكوميا امر بحاجة ماسة لاعادة نظر ان لم يكن الغاءه في ظل حاجة المجتمع للاعلام لنقل عمل ونشاطات ممثلي الشعب في البرلمان والحكومة في اقرار القوانين وتنفيذها”.