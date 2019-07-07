الاتحاد الوطني: مرشحونا اصبحوا جاهزين ويمكن التصويت على حكومة كوردستان الجديدة الاربعاء

أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت عن استكمال اسماء المرشحين لنيل المناصب في الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان ضمن استحقاق الحزب الانتخابي.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني شيخ لطيف شيخ عمر في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم عقب اجتماع الحزب في السليمانية، ان “مرشحينا اصبحوا جاهزين، وفي حال اتم الديمقراطي الكوردستاني وحركة التغيير قوائم مرشحيهم”، مردفا بالقول انه “يوم الاربعاء المقبل سيتم الانتهاء من كل شيء”، في اشارة الى التصويت على الحكومة الجديدة في برلمان كوردستان.

واضاف انه “تم تحديد وترشيح اسماء لجميع المناصب المخصصة لنا في الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان”، مشيرا الى ان “المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني صوت على تلك الاسماء بالإجماع”.

وتابع ان “اسماء المرشحين سنسلمها الى المكلف بتشكيل الحكومة مسرور بارزاني يوم غد الاحد”، مؤكدا ان “اتفقنا هذا مع الديمقراطي الكوردستاني لن يتم الغاؤه، ونحن ماضون به”.