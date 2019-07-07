البرلمان يفرض الزي الموحد على الصحفيين ويصادر بطاقات عملهم والصحفيون مدعوون الى المقاطعة

7-7-2019

يدين المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين الإجراءات العبثية غير المسبوقة التي إتخذها الأمين العام لمجلس النواب سيروان سيريني عضو لجنة التربية السابق، والمتمثلة بإلزام الصحفيين بإرتداء البذلات الرسمية مع أربطة العنق، وتكليف حراس المجلس بسحب بطاقات العمل الصحفي من الصحفيين الذين لايلتزمون بالقرار، ومنعهم من دخول مبنى البرلمان.

المرصد العراقي للحريات الصحفية يثني على موقف الدائرة الإعلامية في المجلس التي رفضت الإجراءات تلك برغم عدم الأخذ بموقفها من قبل سيريني وإصراره على قراره المجحف والعبثي والغريب، ونيته إخراج الدائرة الإعلامية الى مكان خارج المجلس.

المرصد يطالب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتنفيذ تعهداته بإحترام الصحفيين ووسائل الإعلام، ووقف كل إجراء من شأنه تعطيل العمل وفق الدستور والقانون، ويؤكد المرصد إن التعامل مع الصحفيين من قبل قوى سياسية وامنية تحول الى نوع من العبث لايمكن القبول به مطلقا، ويدعو المرصد الصحفيين كافة الى مقاطعة جلسات البرلمان حتى يحترم قادته الدستور وحرية الصحافة.