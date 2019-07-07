الخارجية تعلق على ادراج بابل بلائحة التراث العالمي

أجرى وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني، مؤكداً أن إدراج بابل على لائحة التراث العالمي نتيجة لجهود مختلف الجهات الحكومية داخل وخارج العراق.

وقال بيان للخارجية العراقية، إن الحكيم “أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الثقافة، وتبادل الجانبان التهاني بالنجاح المشترك الذي حققته الوزارتان في إدراج مدينة بابل الأثرية على لائحة التراث العالمي”.

وأضاف أن “الحمداني أشاد من جهته بجهود وزارة الخارجية ممثلة بشخص الوزير، ودائرة المنظمات والمؤتمرات، وسفارات العراق في دول العالم المختلفة التي دعمت وساهمت بشكل فاعل في حشد المجتمع الدولي، وحثه على دعم طلب العراق بضم مدينة بابل الأثرية على لائحة التراث العالمي”.

يشار الى ان لجنة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” وافقت خلال دورتها السنوية الثالثة والأربعين في العاصمة الأذربيجانية “باكو”، أمس الجمعة، على إدراج موقع بابل الأثري التاريخي على قائمتها، بعد ثلاثة عقود من الجهود التي بذلها العراق في هذا الاتجاه.