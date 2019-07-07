«الدواعش» الأجانب المعتقلون لدى الأكراد محور رئيسي في المنتدى

بيروت – لندن: «الشرق الأوسط»

يشكل مصير الآلاف من عناصر تنظيم «داعش» وأفراد عائلاتهم المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية محور مؤتمر بدأ السبت أعماله في شمال شرقي سوريا بمشاركة العشرات من الخبراء والباحثين الأجانب إلى جانب قيادات محلية.

ويناقش المؤتمر الذي ينظمه مركز روجافا للدراسات الاستراتيجية على مدى ثلاثة أيام بعنوان «المنتدى الدولي حول داعش» في مدينة عامودا أبرز تحديات مرحلة ما بعد إعلان القضاء على مناطق «داعش»، بعد تجريده من آخر مناطق سيطرته في شرق البلاد، بحسب المنظمين.

ويجمع المؤتمر نحو مائتي مشارك، بينهم خبراء وباحثون يقيمون في الولايات المتحدة ومحامون فرنسيون بالإضافة إلى مسؤولين من الإدارة الذاتية الكردية، وفق المنظمين.

وأورد مركز روجافا في بيان تعريفي بالمؤتمر أنه «ثمة إجماع عالمي على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الآلاف من المقاتلين الأجانب من تنظيم داعش وأتباعهم بالإضافة إلى الأطفال المرتبطين به والمحتجزين حالياً في شمال شرقي سوريا». وأضاف: «غير أنه يكاد لا يوجد أي توافق بشأن شكل هذا التحرّك».

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة من واشنطن، في 23 مارس (آذار) من طرد التنظيم من آخر نقاط سيطرته في شرق البلاد، بعد هجوم واسع بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية.

وتعتقل هذه القوات في سجونها نحو ألف أجنبي من مقاتلي التنظيم بينما تحتجز في مخيمات تديرها في شمال شرقي سوريا نحو 13 ألفاً من أفراد عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب من نساء وأطفال.

ويشكل هؤلاء عبئاً على الإدارة الذاتية التي تكرّر مطالبتها الدول الغربية وخصوصاً دول التحالف، بتحمل مسؤولياتها واستعادة مواطنيها لمحاكمتهم على أراضيها.

ومع تردد غالبية تلك الدول، دعت المجتمع الدولي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمتهم في سوريا ولدعمها من أجل بناء سجون جديدة مهيّأة وتقديم مزيد من المساعدات للمخيمات.

وفي العراق المجاور، تجري محاكمة متطرفين أجانب تمّ نقلهم من سوريا. وصدرت مؤخراً أحكام بالإعدام بحق 11 فرنسياً بتهمة الانتماء لتنظيم «داعش»

واقترح العراق وفق ما قال مصدر حكومي في أبريل (نيسان) على دول التحالف «محاكمة المتطرفين الأجانب المحتجزين حاليا من قبل الأكراد في سوريا… مقابل ملياري دولار».