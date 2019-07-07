الشيوعي العراقي والتيار الاجتماعي الديمقراطي يلتقيان

التقى في مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في بغداد، الاربعاء الماضي، وفد الحزب برئاسة الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية، مع وفد حزب التيار الاجتماعي الديمقراطي برئاسة الدكتور علي الرفيعي.

تداول الوفدان في التطورات السياسية واوضاع البلد العامة ودور القوى الديمقراطية واهمية وضرورة اعادة الحيوية والنشاط الى التيار الديمقراطي العراقي.

وتوقف الجانبان عند الخطوات العملية في هذا الاتجاه وجرى التوافق على القيام بعدد من الاجراءات والنشاطات وصولاً الى عقد المؤتمر العام للتيار وإقرار وثائقه في ضوء تقييم حصيلة التجربة وآفاق العمل اللاحق. واكدا على اهمية التواصل واللقاءات الثنائية واقامة الفعاليات المشتركة.

ضم وفد الشيوعي العراقي الى جانب الرفيق رائد فهمي، الرفاق: د. جاسم الحلفي وبسام محيي ود. صبحي الجميلي، اعضاء المكتب السياسي للحزب.