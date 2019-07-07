القانونية النيابية تعلن وصول 73 درجة خاصة للبرلمان لغرض حسمها

كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، الاحد (7 تموز 2019)، عن وصول 73 درجة خاصة الى مجلس النواب، لغرض حسمها خلال الأيام المقبلة.

وقال عضو اللجنة، سليم همزة، في حديث إن “قضية حسم ملف الدرجات الخاصة، لغاية الآن مازال قيد النقاش”، مبيناً أن “هناك اكثر من 73 درجة الآن في مجلس النواب لغرض حسمها بين الكتل السياسيّة”.

وبين همزة، ان “هناك 500 درجة خاصة أيضا، سيتم حسمها بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب، لاسيما وان قسماً من هذه الدرجات يكون حسمها من قبل رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وبعضها من اختصاص مجلس النواب”.

وكانت الرئاسات الثلاث، قد قررت السبت (29 حزيران 2019)، تأجيل حسم ملف إدارة الدولة بالوكالة إلى نهاية تشرين الأول المقبل.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن “الرئاسات الثلاث عقدت اليوم اجتماعاً، في قصر السلام ببغداد بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.

وأضاف، أن “المجتمعين ناقشوا تعديل المادة (58) من قانون الموازنة، وتقرر خلال الاجتماع منح وقت أكثر للحكومة لغاية 24-10-2019، (تاريخ انتهاء سنة من عمر الحكومة) من اجل اختيار شخصيات لإدارة مؤسسات الدولة، وانهاء ملف الإدارة بالوكالة، ودعم الحكومة في اختيار الافضل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وتحقيق التوازن الوطني بعيدا عن المحاصصة”.

وبحسب البيان، تطرق الاجتماع إلى “وثيقة الإطار الوطني لسياسة عراقية موحدة”، وشدد المجتمعون على “ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على حماية تعزيز السيادة الوطنية والتصدي بكل قوة لكل من يريد الزج بالعراق في صراعات وتنازعات خارجة عن مصلحة شعبه، والتأكيد على ضرورة اقامة علاقات متوازنة مع المحيط العربي والإقليمي والدولي وفقا للمصلحة الوطنية”.

وبحسب البيان، أكدت الرئاسات الثلاث، على “اهمية حماية البعثات الدبلوماسية في العراق، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق من يحاول العبث بأمن وسلامة تلك البعثات وتواجدها في العراق”.

وأرسل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء (26 حزيران 2019) أسماء مرشحين لمناصب من الدرجات الخاصة، من بينها محافظ البنك المركزي الى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.