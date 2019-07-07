القانونية النيابية: 13 تشريعا تم التصويت عليه وبانتظار تمرير 100 أخرى

كشفت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، عن تمرير 13 قانونا خلال الدورة النيابية الحالية، مشيرة الى ان 100 تشريع ومقترح قانون جاهز للتصويت خلال المرحلة المقبلة.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح إن “الدورة الحالية لمجلس النواب شهدت تمرير 13 قانونا اغلبها مهمة مثل الموازنة وإدارة الدين العام”.

وأضاف العقابي، ان “مجلس النواب سيمرر خلال جلسة الغد تعديل قانون الموازنة والخاص بالدرجات الخاصة فضلا عن تشريع قوانين وزارة الاتصالات والمعلومات وهيئة الاتصالات”.

وأوضح، ان “100 تشريع ومقترح قانون جاهز للتصويت سيتم تمريرها تدريجا بعد التوافق السياسية واجراء بعض التعديلات”. انتهى/