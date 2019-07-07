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برلمان كوردستان يدين القصف التركي ويوجه طلباً لحكومة العراق

ادان برلمان اقليم كوردستان، اليوم السبت، القصف التركي المتكرر للمناطق داخل اقليم كوردستان، وتسببه بمقتل واصابة العديد من المواطنين.

وقالت رئيس البرلمان فالا فريد خلال جلسة برلمان كوردستان اليوم السبت ان “البرلمان يدين القصف التركي للمناطق داخل حدود اقليم كوردستان والذي تسبب بمقتل العديد من الابرياء”.

وطالبت فريد “الحكومة الاتحادية بتحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها، وفق الدستور العراقي، واتخذا اجراءات للحفاظ على المناطق وحياة المواطنين”.

وعقد برلمان كوردستان اليوم السبت جلسة اعتيادية لمناقشة مقترحات ومشاريع عدد من القوانين.

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