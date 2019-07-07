ترحيب (العصائب) بدمج الحشد (كترحيب لصوص بقرار حول الحرامية).. واضحك على السرايا

بسم الله الرحمن الرحيم

القرار الديواني (اخرب ضحك).. ليس لانه فقط لا يؤدي لدمج هذه المليشيات الامنية والعسكرية فهو اشبه (بعملية خلط غير متجانس).. وليس (خلط متجانس).. ونقصد (سرايا السلام) رحبت بالقرار ولكن المضحك انها ادعت تخليها عن اسم (سرايا السلام)؟؟ ومن الان وصاعدا ستعرف (بالسرية 313، 314، 315)؟؟ مثل واحد (قال سوف اتخلى عن اسمي محمد.. وسوف يطلق عليه مستقبلا حمودي، وابو جاسم، وحميد)؟؟ او (سلام يتخلى عن اسمه الى.. سلومي.. سلملم.. سلملي).. ايباخ؟؟ شلون دمج مدمج؟؟

كذلك العصائب وغيرها.. رحبت بالقرار الديواني حول الحشد.. المثير للسخرية.. فنطرح سؤال (لماذا)؟؟ فالعصائب والنجباء وحزب الله وبدر.. الخ سوف تبقى وفقط تغير اسماء وحداتها بارقام ولكن تبقى تشكيلاتها.. لكل منها فقط.. اي ليس (عملية دمج متجانس لافرادها بالقوات المسلحة والقوى الامنية.. ).. وليس اخضاع (الحشد لضباط عراقيين خريجي الكليات العسكرية).. ورفض (ضباط الدمج)..

فبالله عليكم.. لو كان القرار الديواني حول الحشد الذي صدر من عادل عبد المهدي، يحد من المليشيات وسيطرتها وصلاحياتها وهيمنتها.. واتصالاتها الخارجية.. (هل كان سترحب بالقرار الديواني حول الحشد).. سؤال (بسيط جدا).. وبريء.. ثم بالله عليكم.. اليس (تشريع الحشد ومليشياته) من قبل (الكتل والاحزاب السياسية وزعماءها) ياتي بعد فقدانهم للتاييد الشعبي، وشعورهم بالحاجة لمليشيات خارج ايطار الدولة (كحرس ثوري ايراني) لدعم نظام المنطقة الخضراء بوجه (تصاعد الاحباط والياس والرفض داخل الشارع الشيعي العراقي خاصة من الطبقة السياسية الحاكمة).. المتوجه بمظاهرات بوسط وجنوب.. بالسنوات الماضية لحد اليوم.. وهذا ما اعترفه به المالكي نفسه (بان الحشد هو لحماية النظام السياسي).. اي لم نقل شيء من عندنا.

وكلنا نجد (عملية الخلط غير المتجانس) للدمج لمليشة بدر بوزارة الداخلية، حيث وجدنا شرخ افقي وعامودي بين مليشة بدر بوزارة الداخلية من جهة وضباط ومنتسبي وزارة الداخلية الرسميين.. وصراع داخلي سينفجر اجلا ام قادما.. فكيف يراد ان تدمج (مليشيات بالعشرات تجهر بولاءها لدولة اجنبية “ايران، وتبايع حاكم اجنبي القائد العام للقوات المسلحة الايرانية حسب الدستور الايراني (خامنئي) وترفع اعلام دولة اجنبية ككردايس مسلحة باستعراضاتها العسكرية) كمليشة الحشد وتزج خيرة شباب الشيعة العراقيين بالمستنقعات الخارجية كما في سوريا نيابة عن مصالح ايران القومية العليا..

بل لنطرح سؤال بالصميم (اليس الاولى ان مليشة الحشد ان تندمج هي فيما بينها) قبل ان يتم دمجها بالقوات المسلحة او الاجهزة الامنية بالقرار الديواني المثير للسخرية والضحك).. فاذا هي مليشيات كل منها له استقلاله.. كالعصائب والنجباء والكتائب وبدر.. الخ.. واليوم بالقرار الدواني فقط يغير الاسم الى رقم مع بقاء تلك الوحدات التابعة للفصائل المليشياتيه على استقلاليتها.. وتغير فقط مواقعها من موقع الى مواقع اخرى.. وضباطها هم انفسهم ضباط الدمج الحشدويين الموالين لايران.. فعن اي قرار ديواني بعد ذلك..

والمهزلة الاخرى.. (تهمة التجسس لضابط بالجيش العراقي).. من قبل (مليشة الحشد).

نقول: الاولولية هل (للتسجيل الصوتي) المتهم فيه (الفلاحي قائد عمليات الانبار).. ام على الحكومة فورا..(فتح تحقيق مع المليشيات) كيف وصل لهم هذا (التسجيل الصوتي).. ان صح .. (هل سلمتهم المخابرات الايرانية هذا التسجيل.. هل المليشيات تتجسس على اتصالات ضباط الجيش العراقي.. ) ما دور المخابرات العراقية اذن؟؟ كيف وصل هذا التسجيل ليعرض على الاعلام؟ لو كان لدينا دولة براسه حظ اصلا..

ثم بالله عليكم.. هل ترامب (خراعة خضرة) حتى (عميل مع ضابط) يحددون لامريكا سياساتها العسكرية

الحربية (طوال الحرب الباردة امريكا جمعت ملايين المعلومات عن الاتحاد السوفيتي ولم يؤدي ذلك لضرب امريكا للسوفيت).. اليس كذلك؟

المهم في القول هذا التسجيل بغض النظر عن كل شيء.. يعكس الصراع الذي سينفجر قريبا بين الجيش وضباطه مع ضباط الدمج والمليشيات عاجلا ام اجلا داخل كل الاصعدة

بمعنى:

على وزارة الدفاع والمخابرات.. فورا التحقيق مع (كتائب حزب الله).. كيف اخترقوا الاجهزة الامنية .. ومن اعطاهم الحق بالتجسس على (ضباط الجيش العراقي).. (ومن هي الجهات التي وراءهم ) وما دور ايران في التجسس على (ضباط ومسؤولي الاجهزة الامنية والعسكرية العراقية) .. ثم بالله عليكم هل يوجد اكثر خونة من مليشة الحشد الذين يجهروا بولاءهم لدولة اجنبية..

وبيعتهم لحاكم اجنبي خامنئي القائد العام للقوات المسلحة الايرانية وتخابرهم مع اطلاعات والاجهزة الامنية الايرانية الاخرى الاجنبية عن العراق.

انا اؤمن بان الصراع سيكون شديدا .. لاجتثاث الحشد ومليشياته بوسط وجنوب من قبل (الحاضنة الشيعية العربية نفسها).. وكلنا راينا كيف ان مليشة حزب الله (تتجسس على ضباط ومنتسبي القوى الامنية) في وقت الحشد ومليشياته اكثر الجهات خيانية وتتجسس على العراق كله لصالح ايران وتعلن ان زعيمها سليماني الايراني وتبايع حاكم ايران خامنئي وتعلن ولاءها للنظام الايراني الحاكم بطهران وهي لا تخفي ذلك.

وهنا: نتحدى من يريد تمرير (القرار الديواني) بخصوص الحشد..ان يقبلون بتمرير هذه الفقرات بالقرار:

1. الحشد الشعبي ليس مؤسسة دينية مسلحة…. ولا يحق لها التدخل بالشؤون السياسية للبلد.. فهي ضمن قانون الحشد مؤسسة عسكرية (امنية).. رسمية تابعة للدولة ويراسها رئيس الوزراء.. ولا يجوز ان يصدر من اي منتسبي فيها تحدي لاي مؤسسة من مؤسسات الدولة او اقليم من اقاليمها..

2. الحشد الشعبي كقوات مكافحة الارهاب، يجب ان يدير شؤونها وقياداتها ضباط رسميين من خريجي الكليات العسكرية العراقية الرسمية حصرا..

3. لا يجوز لاي فصيل بالحشد ان يتدخل بشؤون دول الجوار او يرسل مقاتليه لاي دولة .. وفي حالة الضرورة بالتدخل بدول اخرى.. يكون ذلك بموافقة رسمية من القيادة الرسمية الحكومية لبغداد.. ويكون ذلك عبر وحدات الجيش العراقي الرسمية حصرا.. ولا دخل للحشد بذلك.

4. الحقوق والواجبات بقانون الحشد الشعبي.. والمنتسبين المتطوعين اليه.. حصرا بحملة الجنسية (العراقية).. ولا يشمل مزدوجي الجنسية.. (الاجانب من اصول عراقي)..

5. كل فصيل يرغب بالانضمام للحشد الشعبي.. يجب ان يعلن حل نفسه.. وينخرط مقاتليه ضمن الوية الحشد الشعبي.. (من اجل عدم حصول صراع بين فصائل الحشد ذوي القيادات المتنافرة والمرجعيات المتباينة والتوجهات السياسية المختلفة).. وكذلك (من اجل التنظيم العسكري.. فكيف سوف تشكل الوية تابعة للحشد)؟؟ (فهناك فصيل عدد افراده مثل 3000 مقاتل؟؟ وهناك فصيل عدد افراده 10 الاف مقاتلي؟؟ ).. فعلى اي اسس سوف يحدد عدد اللواء او الكتيبة او الفرقة العسكرية مثلا اذا كل فصيل يريد يدخل الحشد بهيكليته المليشياته نفسها؟؟

6. يحكم بالاعدام كل من تثبت عليه تهمة الخيانة والعمالة.. مثال (اعلان ولاية دولة اجنبية اخرى على منطقة العراق.. اعلان الولاء لزعيم دولة اجنبية.. تبني اجندات اقليمية .. عدم الاعتراف بالحدود بين منطقة العراق وايران او اي دولة اخرى .. واعتبار الزعيم الاجنبي الايراني او اي عيم اجنبي اخر.. هو الحاكم ..الشرعي على العراق ).

7. لا يشمل بالحشد.. كل فصيل.. لا يعترف بالحدود بين العراق ودول الجوار.. او يطالب بتطبيق اي شريعة دينية او مذهبية او سياسية.. و يعلن ولاءه لزعيم دولة اجنبية او نظام سياسي اجنبي.

8. لا يشمل قانون الحشد.. اي فصيل .. لا يعلن موافقته على حق رئيس الوزراء اقالة اي زعيم من فصائل الحشد واستبداله بقائد اخر.. اعترافا بالية رئيس الوزراء بانه المسؤول والقائد الفعلي للحشد الشعبي.. واثبات بان هذه الفصائل ليست مليشيات.. مثلا (يحق لرئيس الوزراء ان يقيل قيس الخزعلي من العصائب او هادي العامري من بدر .. واستبدالهم بقادة اخرين).. (بحكم ان الخزعلي والعامري مثلا هم يصرحون بانهم قادة بالحشد ومليشياته).

9. لا يشمل قانون الحشد.. التقاعد لمنتسبيه .. ما عدا من استشهد او عوق او فقد خلال المعارك مع تنظيم الدولة.. وما دونهم.. اما بقية المنتسبين.. لا يحق لهم التقاعد.. الا بعد مرور لا يقل عن 15 سنة من الخدمة..

10. لا يشمل قانون الحشد.. اي فصيل يجهر بالعداء لاي دولة .. او يتدخل بالشؤون السياسية.. او يثير الفتنة بين التحالف الدولي ضد الارهاب..

بالمحصلة:

اذن الحشد لن يكون جزء من محاربة الفساد .. بل جزء من حماية منظومة الفساد .. باعتراف مستشار خامنئي علي اكبر ولايتي.. الذي هدد بنزول فصائل الحشد لقمع اي مظاهرات تظهر بالمنطقة الخضراء.. وكما قال المالكي ان الحشد من وظائفه حماية النظام السياسي اي النظام السياسي الموبوء بكل نقيصة وعهر سياسي وفساد مالي واداري واخلاق.. وهذه هي الحقيقة..باللهجة العامية.. نقول.. .. يعني الله اخليكم .. انتوا ما اشوفون؟؟ يعني بالله عليكم .. (الحشد اليس فصائله (مليشياته).. هي تابعة لاحزاب فاسدة فاشلة.. كالمجلس الاعلى وبدر والعصائب والدعوة والفضيلة.. الخ) وجميعهم لديهم ممثلين بالعملية السياسية سواء الحكومة او البرلمان او كلاهما معا.. (فشلون تصور ان الحشد ضد الفساد)؟؟ تره هذه ضحك على الذقون.. كما ذكرت بمقالة سابقة (حشد مقدس !!! فصائله تابعة لاحزاب فاسدة ).. فشلون صار مقدس بلا زحمة؟؟

ثانيا.. عرفوا لنا ما الحشد؟؟ لاتقولون لنا كفائي.. وسستاني.. لان السستاني نفسه لا يذكر مصطلح حشد بخطب وكلاءه اصلا.. ويذكر مصطلح متطوعين.. ثانيا المالكي اعترف بان الحشد تاسس قبل يومين من صدور فتوى الكفائي للسستاني.. ثالثا ابرز فصائل الحشد تشكلت قبل فتوى السستاني وقبل ما يسمى هيئة الحشد الشعبي.. فمخاطر (قانون الحشد والامر الديواني اليوم الشعبي).. يزيد (الترهل .. وتشريع للفساد .. والعمالة والخيانة).. فالحشد الشعبي.. (قوة ايرانية الولاء.. بتمويل عراقي).. وقانون الحشد (تشريع لمليشيات ولاية الفقيه).. لذلك بعد انتهاء مرحلة داعش .. فيجب حل الحشد الشعبي..

ورغم علمنا بان مليشة الحشد لن تقبل باي قرارات وطنية عليها والسبب:

لا يوجد اكثر من (الحشد خيانة) بالعراق كله.. اليوم.. وهم امتداد للقوميين الناصريين مع مصر.. والاسلاميين الولائيين اليوم مع ايران.. (من هو قائد الحشد هو حاكم ايران خامنئي. من هو قادئهم العسكري (سليماني الايراني).. من يبايع الحشد بالولاء: للنظام الايراني الحاكم بطهران ببدعة ولاية الفقيه).. من يهدد بحرق العراق اذا ما دخلت امريكا حرب مع ايران.. (هو الحشد الايراني الولاء عراقي التمويل)

يجب اجتثاث الحشد ومليشياته الموالية لايران تحديدا وتخليص العراق والشيعة العرب من شرورهم..

نعم معكم بان عرس الدجيلة جريمة لا تغتفر وان الارهاب السني اقترف ابشع الجرائم.. ولكن تذكروا

الارهاب السني بالعراق بضوء اخضر ايراني باعتراف عميل ايران نوري المالكي الذي اتهم سوريا بدعم الارهاب منذ عام 2003.. وارسال الانتحاريين للعراق ام اذكركم بذلك؟

جريمة اخرى بربط العراق (كشاة تربط من رقبتها).. (اين الاموال التي تخصص للنهوض بكوردستان) هل يعقل انهم عاجزين عن بناء محطات كهربائية تكفي العراق ودول قزمية مثل الكويت ودول كبيرة مثل السعودية وفرت الطاقة لشعوبها واصبح لديها فائض

ان المسؤولين الفاسدين بالعراق يسرقون الميزانيات الضخمة المخصصة لكل القطاعات ومنها الكهرباء.. ويعمدون بعد ذلك على شراء كهرباء رديئة من ايران .. لاسكات الشارع العراقي .. بالتواطئ مع ايران التي هي خيمة

لكل الفاسدين بالعراق

بالمحصلة..:

الحشد مع ايران بالعراق.. كعملاء المانيا من الفرنسيين بزمن احتلال النازية الالمانية لفرنسا.. والوطنيين الشيعة العرب مع امريكا.. كالديغوليين مع قوات الحلفاء وامريكا.. عند تحرير فرنسا من الاحتلال الالماني.. والعاقل يفهم.

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واخير يتأكد للشيعة العرب بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضيتهم)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم